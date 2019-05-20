Festival que leva ciência a bares de Aquidauana começa hoje

De hoje (20) a 22 de maio, Aquidauana recebe um dos mais importantes eventos de confraternização da ciência mundial: o Pint Of Science 2019, que fala de ciência de um jeito mais leve e desconstraído na mesa do bar.

O objetivo do festival é derrubar intermediários entre o cientista e a sociedade, estabelecendo um canal direto de conversa.

Em Aquidauana, estabelecimentos tradicionais da cidade já confirmaram a parceria. Haverá atividades nos três dias de evento, simultaneamente, no Ponto Expresso e no Atlântico Super Center, com início previsto às 19h30.

Hoje, 20 de maio, duas atividades abrem o evento: “A homeopatia me curou e outros contos de fadas para adultos” (Ponto Expresso) e “Fungos na cerveja: Um casamento perfeito?” (Atlântico Super Center).

Amanhã, 21 de maio, a discussão estará aberta para temas regionais e de conhecimento popular, com as atividades: “Os nomes para a mandioca no Centro-Oeste: como pedir esse aperitivo e ser compreendido?” (Ponto Expresso) e “Diversidade genética de peixes do pantanal, conhecer para conservar. Estratégias para manutenção dos estoques pesqueiros” (Atlântico Super Center).

No dia 22 de maio, o evento será finalizado com importantes discussões: “Cidades Inteligentes e Sustentáveis” (Ponto Expresso) e “Corrupção x Estratégia Política: como agem as empresas?” (Atlântico Super Center).

A UFMS é a responsável por organizar as atividades em Aquidauana, contando com o apoio da UEMS, IFMS, Ponto Expresso e Atlântico Super Center.