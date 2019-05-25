Inscrições em cursos técnicos a distância do IFMS encerram neste domingo

Termina neste domingo (26), o prazo de inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos a distância do instituto do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

São oferecidas 620 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.

O único requisito é ter o ensino médio completo. Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações). As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde estão publicados todos os editais do processo seletivo.