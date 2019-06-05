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Para estudar relevo cárstico, estudantes visitaram o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Bonito

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2019 às 10:36

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Estudantes da UFMS seguem colocando em prática seus conhecimentos. Dessa vez, acadêmicos de Geografia Bacharelado do Câmpus de Aquidauana (CPAQ) visitaram o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Bonito (MS).

Sob supervisão da Profa. Dra. Elisângela Martins de Carvalho, a visita foi realizada no dia 30 de maio, por acadêmicos do 4° semestre do curso, com o objetivo de identificar em campo feições relacionadas ao relevo cárstico.

A atividade foi acompanhada por técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O Parque foi criado em 21 de setembro de 2000, com os objetivos de preservar o patrimônio natural, incentivar a pesquisa científica e promover a educação ambiental através de atividades relacionadas ao uso público. O Parque abrange os municípios de Bonito, Porto Murtinho, Bodoquena e Jardim, possui área de 76.481 ha, divididos em dois fragmentos: 27.793 ha ano norte e 48.688 ha ao sul.

A visita ocorreu no fragmento sul, onde foi percorrida uma trilha de 1.300 metros, para observar o sumidouro e a ressurgência do rio Perdido. O sumidouro ocorre devido à predominância na área de rochas carbonáticas, que em contato com a água propiciam o surgimento de dutos subterrâneos. Foi também destacado o papel das áreas de banhado para manutenção de importantes rios da região (Rio da Prata, Formoso e Perdido).

Para a Profa. Elisângela, a visita foi produtiva: “a visita técnica proporcionou o contato direto com o objeto de estudo (formas de relevo), possibilitando aos acadêmicos participantes a análise das potencialidades e vulnerabilidades daquela região de características peculiares”.

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