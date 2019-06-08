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Projeto social de Miranda estará em festival nacional na próxima semana

O Ipedi é organização que desenvolve projetos educacionais em contextos socialmente complexos

Thailla Torres

Publicado em 08/06/2019 às 07:20

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O Ipedi, organização que desenvolve projetos educacionais em contextos socialmente complexos, em especial junto a comunidades tradicionais como as indígenas, ribeirinhas e rurais do Pantanal de Mato Grosso do Sul, estará presente no Festival ABCR na próxima semana.

O festival é a maior conferência de captação de recursos da América Latina e uma das principais no mundo que acontece em São Paulo.

Voluntário e assessor de comunicação do Ipedi, Anderson Benites Carneiro fará uma palestra falando da comunicação do IPEDI.

O Ipedi nasceu em Miranda e constrói soluções de educação que apoiam o resgate e o respeito de saberes tradicionais, da cultura, ao mesmo tempo em que visam possibilitar o acesso dessas comunidades aos avanços tecnológicos.

Um dos projetos desenvolvidos é o Barco de Letras, onde é realizada a alfabetização de pescadores artesanais tradicionais, a partir da realidade deles, oferecendo ainda a possibilidade de eles aprenderem a lidar com o celular.

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