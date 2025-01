Abertas inscrições para a 2ª turma do Curso Normal Médio Indígena

Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio do CEFPI-MS (Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul), em regime de cooperação com municípios pactuados no Plano de Ação do Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, torna público o edital de abertura de vagas do 2ª turma do Curso Normal Médio Indígena Território Etnoeducacional Povos do Pantanal – Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Extensão Eliseu Lili – Indígenas em contexto urbano (Campo Grande).



A abertura do processo seletivo foi considerando a necessidade de preenchimento de vagas da 2ª turma do Curso de Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal, para candidatos indígenas que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que sejam das etnias que compõem o Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, a saber: Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié e Terena.



Vagas



Os interessados nas 40 vagas ofertadas, deverão manifestar interesse em participar do processo seletivo encaminhando ao CEFPI-MS, a ficha de inscrição (anexa) devidamente preenchida, bem como uma carta de intenção expondo seus motivos para o ingresso na formação de professores, conforme modelo em anexo no edital.



Tem direito a concorrer às vagas ofertadas neste Edital, o candidato que atender os seguintes requisitos:



a) Ter concluído o Ensino Médio ou equivalente;

b) ser indígena das etnias: Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié ou Terena;

c) residir no Território Etnoeducacional Povos do Pantanal;

d) em exercício da docência sem formação inicial;



Inscrições



As inscrições para o ingresso no Curso de Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal serão realizadas através de ficha de inscrição e carta de intenção do candidato endereçadas a Comissão de Seleção do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul entregue via endereço eletrônico: cefpi@sed.ms.gov.br ou via carta registrada, para o seguinte endereço:



Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI-MS)



A/C: Comissão de Seleção



Rua: 13 de Maio, 1090, 3º andar, apt 01, Vila Glória, CEP: 79004-420, Campo Grande/MS.



O CEFPI-MS estará recebendo a fichas de inscrições e as cartas de intenções, independentemente da modalidade de inscrição escolhida pelo candidato até a data de 07 de fevereiro de 2025.



As dúvidas quanto à abertura de vagas poderão ser esclarecidas pelo telefone (67) 3349 -1228, e/ ou através do e-mail: cefpi@sed.ms.gov.br.