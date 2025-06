Acadêmicos da UEMS podem concorrer a bolsas de Iniciação Científica

Divulgação UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) foi contemplada com 108 bolsas do PIBIC-Fundect (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica) para o ano de 2025. O edital foi lançado nesta quinta-feira (6) pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul). As inscrições seguem abertas até o dia 13 de junho.

Além da UEMS, outras instituições de ensino superior vinculadas ao CRIE-MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul) também foram beneficiadas, totalizando 750 bolsas distribuídas entre universidades públicas e privadas no Estado.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e terá investimento de R$ 6,3 milhões. Houve um aumento de 25% no número de bolsas em relação ao edital anterior, reforçando o incentivo à produção científica e à formação qualificada de estudantes da graduação.

Valor e vigência

As bolsas têm valor mensal de R$ 700 e duração de 12 meses, com início previsto para 1º de setembro de 2025. O objetivo do PIBIC-Fundect é promover a integração dos estudantes à cultura científica e tecnológica, incentivando o desenvolvimento de projetos de pesquisa com orientação de professores da instituição.

Como participar

As propostas devem ser submetidas pelos coordenadores institucionais das universidades, exclusivamente pelo sistema SIGFUNDECT, até às 17h (horário de MS) do dia 13 de junho.

Os requisitos para participação incluem:

Vínculo com a instituição e cadastro ativo no SIGFUNDECT;

Preenchimento do formulário eletrônico;

Anexação dos documentos exigidos, como edital interno da IES e declaração de anuência;

Currículo atualizado na Plataforma Lattes;

Não possuir vínculo com outra bolsa de agência pública de fomento.

A seleção dos bolsistas será realizada internamente pelas instituições e os nomes indicados no sistema entre 23 de junho e 5 de setembro. A documentação de cada estudante aprovado deverá ser enviada até 12 de setembro.

O edital completo está disponível no site da Fundect.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!