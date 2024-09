Ação da SNT revela história emocionante de amor e inclusão em escola de Anastácio

Ação na semana de educação no trânsito / Fotos: Arquivo pessoal

A iniciativa de uma professora de apoio da Escola Municipal Josefa Maria da Conceição "Dona Zefa" no município de Anastácio, chamou a atenção da equipe de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana, que esteve na instituição para ação educativa as crianças durante a Semana Nacional do Trânsito (SNT).

Aluna do pré I B, Maria Ísis de 4 anos, é cadeirante, e ganhou um carro adaptado para participar da ação educativa junto com os colegas da escola. “Ela e o irmão Gabriel, que estuda na mesma escola, chegaram na maior alegria em casa. Foi o assunto do final de semana com as primas”, conta a mãe, Ruth Bezerra Chaves.

A ideia foi da professora de apoio da menina, Lidia Aparecida Cabral do Nascimento, que consultou a equipe pedagógica da escola e também os pais. Além de sempre buscar formas lúdicas de incluir a Maria Isis nas atividades escolares, de modo que a limitação física seja pequena diante das vivências e do aprendizado.

“Quando soube da atividade para o Projeto de Trânsito na Escola, pensei em como poderia incluir Maria Ísis no projeto. Temos em sala de aula uma cadeirinha pequena de uso da Educação Infantil, já adaptada com rodinhas pra ela. Então conversei com a professora regente, Célia Oliveira, sobre a ideia da seguinte forma: professora vamos fazer da cadeira da Maria Ísis um carro para ela possa participar do projeto, então veio a ideia de pegar uma caixa de papelão e encaixar a cadeira dentro. Então começamos a preparação com caixas de papelão, tinta guache, e as crianças da sala participaram da pintura inclusive a Maria Ísis”, conta a professora.

Para a mãe, Ruth, ver a filha participar das atividades é gratificante. “No começo do ano letivo, conversei com a professora Lídia para que me ajudasse no desenvolvimento da Maria Isis. Sempre disse a ela que seria capaz de realizar toda e qualquer atividade que pode não ser como nós fazemos, mas que seria do jeitinho dela. Eu costumo dizer a ela que a limitação pode ser física mas jamais na mente, e que ninguém pode dizer ao contrário. Eu amo ouvir ela descrever o que faz na escolinha, ver o brilho nos olhinhos dela é indescritível”.

A Agente da Autoridade de Trânsito do Detran-MS de Aquidauana, Michelle Escolhant Fanaia, que esteve com as crianças na atividade da Semana Nacional do Trânsito, destacou a delicadeza da comunidade escolar com a iniciativa. “É de admirar o trabalho e a sensibilidade da professora Lídia, que não mediu esforços para incluir a Maria Isis em todas as atividades propostas na ação. A ideia de adaptar o carrinho na cadeira de rodas foi genial e garantiu a participação e a interação efetiva da Maria. São essas experiências que tornam nosso trabalho ainda mais gratificante”.

Essa experiência mostra que a inclusão vai além da simples presença, mas também de criar um ambiente onde a criança se sinta valorizada e capaz de contribuir com a sociedade.

Além da Semana Nacional do Trânsito que promove a conscientização por um trânsito mais seguro para todos, a história da Maria Ísis com a professora Lídia, também marca outras duas datas importantes: o dia 21 de setembro, que celebrou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e o Dia do Professor, que será comemorado no dia 15 de outubro.

*Com informações da Comunicação Detran-MS