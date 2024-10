Acordo prevê curso para formação de agentes culturais no IFMS

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e o Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul, em colaboração com a Associação Flor e Espinho, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica. O objetivo é promover a mobilização social, a formação contínua de agentes culturais e o incentivo à economia criativa, além de divulgar as políticas culturais no estado.

Entre as metas da parceria, estão o fortalecimento da diversidade cultural, a ampliação do acesso a manifestações culturais locais e regionais, e a capacitação de agentes culturais para a preservação, produção e promoção de expressões artísticas.

O acordo terá validade de dois anos e o plano de trabalho inclui diversas iniciativas:

Fortalecimento da formação e certificação de agentes culturais;

Promoção da mobilização e articulação cultural em Mato Grosso do Sul;

Estímulo à economia criativa e ao desenvolvimento socioeconômico regional;

Consolidação de uma rede de parcerias para a promoção cultural;

Ampliação da divulgação e comunicação sobre políticas culturais.

A coordenadora Rafaela Chivalski de Oliveira, professora de Artes no Campus Jardim, explica que essa cooperação é um passo importante para a estruturação do Núcleo de Arte e Cultura do IFMS (NUAC). “Além de promover a formação, esta parceria abre inúmeras oportunidades. Ela valoriza a diversidade local e fomenta a economia criativa, incentivando o empreendedorismo e a geração de renda”, destaca.

Rafaela também ressalta a importância do acordo para atender públicos em situação de vulnerabilidade. “Buscamos garantir a ampla divulgação das políticas culturais, incentivando a participação da comunidade e a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como quilombolas, indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIAPN+”, acrescenta.

Os Comitês de Cultura reúnem redes de agentes culturais que, em colaboração com o Ministério da Cultura, desenvolvem atividades voltadas ao fomento cultural. Em Mato Grosso do Sul, o Comitê promove tanto manifestações culturais tradicionais, como as das comunidades indígenas e afro-brasileiras, quanto produções contemporâneas em diversas áreas artísticas, contando com a participação de organizações como a Companhia de Teatro e Circo Flor e Espinho, a Organização Caianas e o Camará Capoeira.

Desde 2016, o IFMS realiza o Festival de Arte e Cultura, um evento anual que acontece em todos os dez campi da instituição, visando estimular atividades culturais e artísticas, além de promover a troca de conhecimentos e a participação da comunidade. Neste ano, o festival ocorrerá entre novembro e dezembro em cidades como Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.