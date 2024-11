Aluno de Miranda conquista 5º lugar em concurso estadual de redação e desenho

Davi Henrique dos Santos Centofante / Divulgação

Davi Henrique dos Santos Centofante, aluno da Escola da Autoria Dona Rosa Pedrossian, em Miranda, conquistou o 5º lugar no Concurso Estadual de Redação e Desenho (CERD), promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em parceria com a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

A competição reuniu estudantes de todo o Estado, e Davi se destacou pela sua dedicação, talento e criatividade.A escola emitiu uma nota de agradecimento, destacando o apoio dos professores e coordenadores que acompanharam Davi ao longo do processo.

"Não podemos deixar de agradecer o apoio fundamental dos nossos professores e coordenadores, que estiveram ao lado de Davi durante todo o processo, incentivando e orientando para o desenvolvimento dessa conquista", afirmou a instituição em publicação nas redes sociais.