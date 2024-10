Aluno do IFMS de Aquidauana Participa da Mostratec em Novo Hamburgo

Aluno desenvolveu projeto entre 2022 e 2023 / Divulgação

Fernando Gabriel, aluno do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) no campus Aquidauana, apresentou seu projeto intitulado “Software para Pesagem de Alevinos de Pintado Real” na Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

O projeto visa trazer inovação ao setor da aquicultura, essencial na produção de alimentos proteicos e de alta qualidade. Com o uso de vídeos, o sistema desenvolvido por Fernando permite estimar automaticamente a biomassa dos alevinos, otimizando o processo de pesagem e diminuindo a necessidade de mão de obra, especialmente para pequenos e médios produtores. Atualmente, a pesagem é realizada manualmente, o que demanda grande quantidade de trabalhadores e pode causar danos físicos aos peixes, comprometendo a qualidade do produto e gerando perdas financeiras.

“O trabalho também traz benefícios socioeconômicos significativos, contribuindo para a segurança alimentar, principalmente em regiões onde a aquicultura é uma fonte vital de alimento e renda. A redução da dependência de mão de obra manual e a otimização do processo resultam em menores custos de produção, aumentando a competitividade das pisciculturas e fortalecendo sua sustentabilidade econômica”, explica Fernando.

O desenvolvimento do projeto foi possível graças a bolsas do programa Fundect MS, durante o período de 2022 a 2023. A ideia surgiu após visitas à Fazenda Santa Rosa e entrevistas com produtores, que revelaram que a pesagem de alevinos é uma tarefa comum durante o “período de safra”. No entanto, essa atividade exige uma equipe grande de operários e é feita com peneiras, onde a amostragem é realizada para quantidades elevadas de alevinos.

“A motivação para o projeto veio da constatação de que, apesar de existirem equipamentos no mercado para estimar e contar a biomassa, os altos preços dificultam o acesso dos pequenos e médios piscicultores”, destaca Fernando.

O projeto, orientado pelos professores Márcio Pache e Leandro Magalhães, representa uma importante contribuição para a inovação na aquicultura e a melhoria das condições de produção na região.

