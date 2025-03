Alunos de Aquidauana e AnastÃ¡cio podem se inscrever em programa da CGE

Arquivo, SED

A CGE (Controladoria-Geral do Estado), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), informam que estão abertas as inscrições para a 6ª edicão do Projeto Estudantes no Controle 2025.

O projeto consiste numa competição anual entre escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, concorrendo a premiação financeira direcionada à escola, professor orientador e equipe de estudantes.

A iniciativa possibilita experiências de participação, controle social e contribui com o protagonismo na escola através do compromisso com a conservação do patrimônio público. Para buscar o pódio do projeto, a equipe de estudantes da escola deverá desenvolver, ao longo do ano, cinco etapas estrategicamente elaboradas visando o incentivo ao protagonismo e a participação social.

Inscrições

São 160 vagas disponíveis, e para participar o(a) diretor(a) ou diretor(a) adjunto(a) deve inscrever a escola no link https://www.cge.ms.gov.br/oge/estudantes-no-controle, além de escolher um professor para ser orientador do projeto. As inscrições estão abertas até o dia 9 de abril ou até acabarem as 160 vagas.

O regulamento do projeto, assim como o Manual Orientativo com as regras específicas, estão disponíveis em https://www.cge.ms.gov.br/oge/estudantes-no-controle.

Participantes

Neste ano, podem se inscrever as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul localizadas nas cidades de abrangência das CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 11. São elas:

Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antonio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

