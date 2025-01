Alunos de Aquidauana voltam às aulas em 24 de fevereiro

Fachada nova da escola de Aquidauana / O Pantaneiro

Os estudantes já podem se preparar para o retorno às salas de aula, pois as aulas da rede municipal de ensino de Aquidauana retornam no dia 24 de fevereiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura. O retorno para a sala de aula acontece antes do Carnaval, que neste ano será dia 4 de março.

Além dos municípios citados, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Caarapó e Taquarussu também definiram a mesma data para retorno às aulas. As secretarias municipais de educação dessas cidades já preparam para a primeira semana do próximo mês o início dos calendários escolares deste ano, que incluem atividades organizacionais e conselhos de classe para professores.

Pais e responsáveis que ainda não realizaram a matrícula de seus filhos ou dependentes devem procurar o órgão responsável em sua cidade para garantir uma vaga. Na Capital, o retorno dos estudantes às salas de aula acontecerá no dia 10 de fevereiro. As designações de quem já fez a matrícula está sendo feitas desde quinta-feira (16).