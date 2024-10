Alunos do Bombeiros do Amanhã participam de projeto de extensão da UFMS

Encontro da atividade nesta manhã / Divulgação

Na manhã de quinta-feira (31), os jovens do programa Bombeiros do Amanhã, em Aquidauana, estiveram envolvidos em uma atividade do Projeto de Extensão promovido pela disciplina de Gestão de Serviços, ministrada por estudantes do curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Aquidauana.

O evento ocorreu nas instalações do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e teve como objetivo oferecer atividades recreativas e gincanas que promovem a integração social e o trabalho em equipe. Ao final da ação, os participantes receberam brindes das acadêmicas e desfrutaram de um lanche.

Karol Goes, professora responsável pela disciplina, comentou: “Ao planejar e executar uma ação de responsabilidade social, os alunos têm a oportunidade de compreender melhor os conceitos abordados em Gestão de Serviços, especialmente os 4Ps: perfil do público, processos de organização do serviço, procedimentos de execução e a interação entre prestador e beneficiário, neste caso, as crianças envolvidas.”

Rose Bossay, secretária de Assistência Social (SAS), expressou sua gratidão: “Agradeço pela atenção dedicada ao nosso projeto social. É gratificante contar com profissionais como vocês, que se importam e interagem com nossas crianças. Desejo a todos uma manhã agradável!”

O projeto Bombeiros do Amanhã é apoiado pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Assistência Social, em colaboração com o Corpo de Bombeiros. Ele atende crianças de 8 a 12 anos, de segunda a sexta-feira, no período da manhã.

Além de diversas atividades, os alunos do programa participam de aulas de judô, natação e iniciação musical, além de receberem instruções sobre a rotina de bombeiros militares, enfatizando valores como hierarquia, disciplina, camaradagem e superação de desafios.