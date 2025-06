Aquidauana e Miranda oferecem cursos de inglês e espanhol em escolas estaduais

Ilustrativa

A iniciativa é voltada tanto para estudantes da rede pública quanto para a comunidade em geral e busca ampliar as competências linguísticas com foco na aplicação prática dos idiomas em serviços turísticos.

Moradores de Aquidauana e Miranda têm uma nova oportunidade de qualificação profissional com os cursos gratuitos de Inglês e Espanhol oferecidos pelas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Com carga horária de 300 horas, as aulas serão realizadas em formato híbrido, sendo duas vezes por semana de forma presencial e três vezes por semana na modalidade a distância (EAD). Para participar é necessário ter, no mínimo, 14 anos de idade.

Em Aquidauana, os cursos estão sendo ofertados na Escola Estadual Coronel José Alves Rufino, nos turnos vespertino e noturno, com turmas tanto de Inglês quanto de Espanhol. Já em Miranda, as aulas acontecem na Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, também nos períodos vespertino e noturno, contemplando os dois idiomas.

As pré-matrículas podem ser feitas até o dia 1º de julho pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br.

Após esse período, os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula entre os dias 7 e 11 de julho.

Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), o curso será dividido em dois módulos: o primeiro será realizado de 5 de agosto a 1º de outubro, e o segundo entre os dias 8 de outubro e 10 de dezembro.

A proposta é fortalecer a formação profissional em regiões estratégicas, como Aquidauana e Miranda, que possuem grande potencial turístico, valorizando a comunicação e o atendimento qualificado a visitantes nacionais e estrangeiros.

