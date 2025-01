Biblioteca de Aquidauana oferece diversão nas férias para a criançada

Biblioteca de Aquidauana / Divulgação

A Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, em Aquidauana, se torna uma ótima opção de lazer e aprendizado para as crianças durante as férias escolares. Entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, das 8h às 16h, o espaço estará oferecendo o projeto "Férias na Biblioteca – Lugar de criança é aqui", com uma programação repleta de atividades gratuitas.

O projeto contará com brincadeiras, jogos, desenhos para colorir e muito mais, tudo pensado para entreter e estimular a criatividade dos pequenos. A iniciativa visa despertar o interesse pela leitura, incentivar o aprendizado e evitar que as crianças fiquem ociosas neste período sem aulas, preparando-as também para o retorno à rotina escolar.

A Biblioteca Municipal está localizada na Rua Teodoro Rondon, s/nº, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana.