Biblioteca Pública de Aquidauana oferece acesso gratuito a leitura

Biblioteca de Aquidauana / Divulgação

Localizada na Praça dos Estudantes, na Rua Teodoro Rondon, a Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa é um importante ponto de incentivo à leitura e ao conhecimento em nossa cidade. Com um acervo diversificado, a biblioteca atende públicos de todas as idades, oferecendo desde obras literárias até materiais de pesquisa.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e é aberto a toda a população. A biblioteca também orienta que os usuários, ao final da leitura, devolvam os exemplares para que outras pessoas possam aproveitar o conteúdo disponível.

Além do acervo físico, a comunidade também pode contar com a biblioteca digital, que pode ser acessada pelo link, ampliando as possibilidades de leitura e aprendizado de forma prática e acessível.

Para mais informações, a equipe da biblioteca está disponível pelo telefone e WhatsApp (67) 3241-7941.

