Bodoquena inicia entrega de uniformes escolares para alunos

Entrega de uniformes padronizados / Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura Municipal de Bodoquena iniciou, nesta terça-feira, 12, a entrega dos uniformes escolares para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino. A ação, coordenada pela SEMEL (Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Esporte), está beneficiando cerca de 1.310 alunos com peças de vestuário escolar padronizadas.

Cada estudante do Ensino Fundamental está recebendo duas camisetas, enquanto as crianças da Educação Infantil recebem duas camisetas e dois shorts ou short saia, de acordo com o uniforme adotado para a faixa etária.

De acordo com a secretária da SEMEL, Cláudia Solange Alzeman da Silva, a utilização dos uniformes vai além do aspecto visual. “O uso do uniforme fortalece o senso de pertencimento dos estudantes, contribui para a igualdade entre eles, reduz a pressão social relacionada à aparência e facilita a identificação nas unidades escolares. Além disso, ajuda as famílias a economizarem com roupas para uso diário na escola”, ressaltou.

A prefeita Girleide Rovari também comentou sobre a importância da iniciativa para a comunidade escolar. “Com essa entrega, a mamãe e o papai vão economizar na compra de roupas para o dia a dia escolar, e todos os nossos alunos estarão de igual para igual, usando o mesmo uniforme, com conforto, qualidade e muito orgulho da nossa rede municipal de ensino”, afirmou.

Girleide explicou que a entrega dos uniformes não foi possível no início do ano letivo devido ao início da nova gestão e à necessidade de realizar o processo licitatório no começo do ano. “Esse ano não foi possível a entrega no início do ano letivo, e ainda levou um tempo para confecção desses uniformes. Mas vamos licitar esse ano kits escolares e uniformes para que, no ano que vem, possa ser entregue no início do ano letivo”, garantiu a prefeita.

