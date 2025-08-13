Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:07

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Bodoquena inicia entrega de uniformes escolares para alunos

Distribuição beneficia mais de 1.300 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 15:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Entrega de uniformes padronizados / Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura Municipal de Bodoquena iniciou, nesta terça-feira, 12, a entrega dos uniformes escolares para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino. A ação, coordenada pela SEMEL (Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Esporte), está beneficiando cerca de 1.310 alunos com peças de vestuário escolar padronizadas.

Cada estudante do Ensino Fundamental está recebendo duas camisetas, enquanto as crianças da Educação Infantil recebem duas camisetas e dois shorts ou short saia, de acordo com o uniforme adotado para a faixa etária.

De acordo com a secretária da SEMEL, Cláudia Solange Alzeman da Silva, a utilização dos uniformes vai além do aspecto visual. “O uso do uniforme fortalece o senso de pertencimento dos estudantes, contribui para a igualdade entre eles, reduz a pressão social relacionada à aparência e facilita a identificação nas unidades escolares. Além disso, ajuda as famílias a economizarem com roupas para uso diário na escola”, ressaltou.

A prefeita Girleide Rovari também comentou sobre a importância da iniciativa para a comunidade escolar. “Com essa entrega, a mamãe e o papai vão economizar na compra de roupas para o dia a dia escolar, e todos os nossos alunos estarão de igual para igual, usando o mesmo uniforme, com conforto, qualidade e muito orgulho da nossa rede municipal de ensino”, afirmou.

Girleide explicou que a entrega dos uniformes não foi possível no início do ano letivo devido ao início da nova gestão e à necessidade de realizar o processo licitatório no começo do ano. “Esse ano não foi possível a entrega no início do ano letivo, e ainda levou um tempo para confecção desses uniformes. Mas vamos licitar esse ano kits escolares e uniformes para que, no ano que vem, possa ser entregue no início do ano letivo”, garantiu a prefeita.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Inscrições para o Festival de Cinema das escolas estaduais encerra em 18 de agosto

Educação

Mulheres são maioria entre os inscritos no Enem 2025

Educação

IFMS abre 160 vagas para cursos técnicos integrados em Aquidauana

IFMS de Aquidauana abre processo seletivo para professor substituto de Matemática

IFMS e Prefeitura de Anastácio oferecem cursos técnicos gratuitos com início em agosto

IFMS abre vagas para professor com salários de até R$ 8 mil

Educação

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Publicidade

Educação

Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

ÚLTIMAS

Polícia

Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

O caso aconteceu na localidade conhecida como Ponte de Maria do Rosário, no Centro

Ocorrência

Homem é encontrado morto em propriedade rural de Bodoquena

A Polícia Científica não foi acionada, devido à ausência de evidências que indicassem crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo