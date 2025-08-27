Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 20:25

Educação

Bonito inicia entrega de kits escolares para mais de 3 mil alunos

Entrega simbólica ocorreu na Escola Manoel Inácio de Farias

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 18:59

Materiais serão distribuídos conforme etapas de ensino / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deu início à distribuição de 3.190 kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação teve início na tarde desta quarta-feira (27), com uma entrega simbólica na Escola Municipal Manoel Inácio de Farias, marcando oficialmente o começo da entrega dos materiais às demais unidades escolares.

O atraso na entrega dos kits ocorreu devido a ajustes no processo licitatório, realizados para garantir a legalidade, lisura e transparência da aquisição dos materiais.

Os kits foram organizados em quatro categorias, de acordo com a etapa de ensino:

  • Kit Creche (crianças de 0 a 3 anos),
  • Kit Pré-Escolar (4 e 5 anos),
  • Kit Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano),
  • Kit Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Cada conjunto inclui materiais pedagógicos adequados à faixa etária dos estudantes e às atividades desenvolvidas em sala de aula, como cadernos, lápis, borrachas, canetas, entre outros itens essenciais para o aprendizado.

A entrega oficial começa nesta quinta-feira (28), diretamente nas escolas municipais. A Secretaria de Educação reforça que todos os alunos serão contemplados nos próximos dias e orienta pais e responsáveis a acompanharem o cronograma de distribuição junto às escolas onde os estudantes estão matriculados.

