Brasil e JapÃ£o ampliam cooperaÃ§Ã£o na Ã¡rea educacional

O documento destaca a importância da educação e do desenvolvimento de recursos humanos para o progresso dos países

A agenda do Ministério da Educação (MEC) em Tóquio, no Japão, incluiu a assinatura do Memorando de Cooperação em Educação entre o MEC e o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão. O documento destaca a importância da educação e do desenvolvimento de recursos humanos para o progresso dos dois países, bem como da cooperação internacional e do diálogo político em educação e pesquisa. O diálogo educacional bilateral entre Brasil e Japão ocorreu nesta quarta-feira, 26 de março, e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba; e da ministra da Educação local, Toshiko Abe.

O memorando também aponta a necessidade do intercâmbio e do desenvolvimento profissional de funcionários governamentais, acadêmicos, professores, especialistas, estudantes e funcionários administrativos de instituições de ensino superior. Além disso, ressalta a relevância da cooperação e do intercâmbio de informações sobre seus respectivos sistemas e políticas educacionais voltados a apoiar as reformas educacionais em curso.

“O memorando vai possibilitar que temas importantes de pautas de ambos os países possam ter prioridade no debate, nas discussões e nos encaminhamentos. Já tivemos algumas reuniões importantes nesses primeiros dias com representantes das escolas brasileiras aqui, no Japão, para fortalecer essa relação”, afirmou Santana.

Segundo o ministro, na reunião, os representantes das escolas brasileiras no Japão trouxeram para a pauta o Fundo do Ensino Médio no Japão – subsídio concedido pelo governo para estudantes estrangeiros –, que pode ser descontinuado. “Há uma preocupação em relação a isso. Então, tem sido uma das prioridades no debate aqui no país”, explicou Santana.

Agenda – Nesta quarta-feira (26), o presidente Lula, o ministro Santana e os demais ministros que fazem parte da comitiva presidencial no Japão também se reuniram com representantes sindicais brasileiros e japoneses, incluindo professores e pesquisadores, além de empresários.

“A pauta da educação tem sido uma prioridade dos conselhos de cidadãos brasileiros no Japão, com temas importantes, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pois querem fazer um Enem aqui [no Japão] para os jovens, e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Também se discutiu a importância de melhorar a qualificação da aprendizagem da língua japonesa nas escolas japonesas do país”, disse o ministro.

Camilo Santana ainda informou que o MEC começará um projeto-piloto de tutoria para melhorar a aprendizagem de japonês pelos alunos brasileiros que estudam no país, além de prestar apoio pedagógico, apoiando o desempenho escolar desses estudantes. “Essa é uma parceria que está sendo feita com a Universidade Federal do Paraná”, adiantou.

A comitiva também participou do Fórum Econômico Brasil-Japão com anúncios comerciais importantes para o Brasil. “São pautas importantes que nós estamos cumprindo nessa missão, além das relações comerciais, climáticas que o presidente Lula tem discutido com os setores, não só com o imperador, mas também com o primeiro-ministro", finalizou.

Relação diplomática – Ao todo, a comitiva brasileira assinou dez acordos e 80 instrumentos de cooperação entre as duas nações, após uma série de agendas no país asiático. O estreitamento de vínculos ficou ainda mais claro na declaração do presidente Lula à imprensa, após reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, em Tóquio. Ficou decidido que, a partir de agora, os chefes de Estado se visitarão a cada dois anos.

Essa é a primeira visita de Estado de um chefe de governo estrangeiro ao Japão desde 2019. O país asiático costuma receber somente um visitante dessa natureza por ano, mas havia interrompido essa prática durante a pandemia causada pela covid-19.

Em 2025, comemoram-se os 130 anos das relações diplomáticas Brasil-Japão. O Brasil conta com a maior população nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior, com 210 mil nacionais. Dos brasileiros que vivem no Japão, estima-se que 30 mil estejam em idade de escolarização básica (dos 6 aos 18 anos), dos quais 4 mil (13%) frequentam escolas privadas de currículo brasileiro.

