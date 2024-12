Churrasco na merenda motiva alunos a melhorar notas na Capital

Jovens no período da merenda / Saul Schramm/Governo do Estado

Para incentivar os estudantes a melhorar o desempenho escolar, a Escola Estadual Maria Rita, em Campo Grande, promove uma iniciativa que chama a atenção dos 320 alunos da unidade. Toda vez que eles melhoram a média (notas) em relação ao bimestre anterior, ganham um dia de churrasco na merenda.

Nesta segunda-feira (2) foi a terceira vez que os estudantes bateram a meta e foram agraciados com o “tradicional churrasco”, que é considerado pela maioria dos estudantes como a refeição favorita. Um reconhecimento ao esforço e dedicação na busca por aprendizado cada vez melhor.

O governador Eduardo Riedel ficou sabendo da iniciativa e foi até a unidade escolar participar deste momento de confraternização entre os alunos e direção. “Parabéns a todos que colocaram esta ideia em prática e aos alunos que por mérito conseguiram bater a meta. Hoje é um dia de reconhecimento ao esforço dos alunos, professores e todos os profissionais da unidade”.

O diretor da escola, José Nogueira Neto, destacou que o grande objetivo é incentivar e valorizar as conquistas dos estudantes dentro da sala de aula. “Tivemos uma conversa com eles quando propomos o desafio, para melhorar a média geral do bimestre. A resposta foi positiva e estamos cumprindo com o prometido, já pela terceira vez”.

Na escola de tempo integral, Nogueira lembra que o aluno precisa ser o foco principal. “Sem estudante não tem escola, não há razão da escola existir. Nos esforçamos para que nossos alunos tenham ótimos resultados. Celebramos a vitória com o churrasco e eles ficaram muito felizes”.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, participou do evento e disse que iniciativas como esta devem cada vez mais inspirar o ambiente escolar. “São ações como esta que a gente espera, que usa a criatividade para que as crianças aprendam e permaneçam nas nossas escolas. Várias (escolas) da nossa rede tem ações semelhantes. Muito orgulhoso desta ação e espero que inspire outras unidades”.

O estudante Pablo Ruan, de 12 nos, comemorou o almoço diferente. “Foi muito bom es churrasco hoje, mostra que os diretores sempre est]ao tentando proporcionar o melhor para gente, com momentos legais e almoços bons, temos que agradecer a eles”.

Ana Cláudia Gaúna também só foi elogios a iniciativa. “Eu achei muito legal, é sempre bom ter comidas diferentes para merenda. Os alunos gostam muito destas coisas. Tenho que agradecer a direção, amei o churrasco, é a minha comida favorita”.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS