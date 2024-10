Como se preparar? Professor dá dicas para os últimos dias antes da prova

Professor em entrevista ao O Pantaneiro / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou, com a primeira aplicação marcada para o próximo domingo, dia 3. Em Aquidauana, os locais de prova incluem a Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro, Escola Estadual Cândido Mariano, Escola Estadual Marly Russo Rodrigues e Escola Estadual Dóris Mendes Trindade.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o professor Fernando Batista compartilhou orientações valiosas para os candidatos que se prepararão para o exame neste final de semana.

Batista destaca a importância de usar o último dia para relaxar e se certificar de que tudo está pronto para a prova. “É fundamental conferir seus materiais, como canetas, o cartão de confirmação e um documento de identidade com foto. Também é uma boa ideia levar uma garrafinha de água e um lanche leve,” recomenda.

O professor aconselha os estudantes a evitar a ansiedade na véspera da prova. “Se você tende a ficar nervoso, tente dormir mais cedo, jogar um vídeo game ou fazer atividades que o distraiam. O último dia deve ser de relaxamento, não de revisão intensa,” explica. (Assista o vídeo acima).

Sobre o Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 acontecerá em dois domingos:

3 de novembro:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol),

45 questões de ciências humanas, e

Redação.

10 de novembro:

45 questões de matemática, e

45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação:

Portões abrem: 12h ( horário de Brasília ), 11h (MS)

), 11h Portões fecham: 13h ( horário de Brasília ), 12h (MS)

), 12h Prova começa: 13h30 ( horário de Brasília ), 12h30 (MS)

), 12h30 Saída permitida sem caderno de questões: a partir das 15h30 ( horário de Brasília ), 14h30 (MS)

), 14h30 Saída com caderno de questões: a partir das 18h ( horário de Brasília ), 17h (MS)

), 17h Término no 1º dia: 19h ( horário de Brasília ), 18h (MS)

), 18h Término no 2º dia: 18h30 (horário de Brasília), 17h30 (MS)

Os participantes podem levar o Caderno de Questões ao sair, apenas nos últimos 30 minutos do tempo de prova.

️ Locais de Prova Os locais de aplicação podem ser conferidos no cartão de confirmação de inscrição, disponível na página do participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/). Para acessar, basta fazer login com a conta gov.br (CPF e senha).

Após acessar o cartão de confirmação, recomenda-se:

Checar o endereço da prova,

Avaliar a distância e tempo de deslocamento,

Simular o trajeto com antecedência, considerando que o trânsito e transporte público são diferentes aos domingos.

No cartão de confirmação, o candidato também encontra o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), as datas do exame e informações sobre atendimento especializado, caso solicitado.

Embora o Inep sugira que o candidato leve o cartão impresso no dia do exame, isso não é obrigatório.