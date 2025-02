Concurso da UFGD recebe mais de 4 mil candidatos neste domingo

UFGD / Divulgação/UFGD

Neste domingo (2), 4.624 candidatos irão disputar 61 vagas para cargos técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). As provas do concurso serão realizadas em dois locais na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul: na Unidade 2 da UFGD e na UEMS, ambos localizados na Cidade Universitária.

Os portões serão fechados às 8h, e os candidatos terão quatro horas para responder às 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Conhecimentos Específicos (25 questões) e Conhecimentos Gerais (25 questões). A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência de pelo menos 30 minutos.

Além de um documento de identidade com foto, os candidatos devem levar uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de material transparente, conforme as orientações do edital.

Mudanças no ensalamento

Em uma retificação divulgada no dia 30 de janeiro, houve alterações no ensalamento dos candidatos. Aqueles que estavam distribuídos nos blocos A da UFGD e E e F da UEMS foram remanejados para outras áreas da UFGD e UEMS, incluindo a FACE (Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia) e a FAED (Faculdade de Educação).

Próximos passos do certame

O gabarito preliminar do concurso será disponibilizado no dia 5 de fevereiro. Após o período de recursos, a versão definitiva do gabarito será divulgada em 18 de fevereiro. O resultado preliminar do certame está previsto para 10 de março, com a publicação do resultado final, após análise dos recursos, em 14 de março.