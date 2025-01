Confira o calendário escolar de 2025 das escolas estaduais de MS

Retorno para sala de aula / Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) já divulgou o calendário escolar de 2025 para as escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. O início do ano letivo será no dia 7 de fevereiro, com as atividades de formação dos profissionais de educação, durante o período conhecido como Jornada Formativa. O retorno dos estudantes às salas de aula está previsto para o dia 17 de fevereiro.

O calendário também inclui outros marcos importantes, como o recesso escolar, que ocorrerá entre os dias 17 e 31 de julho. O exame final será realizado entre os dias 15 e 18 de dezembro, seguido pelo conselho de classe final no dia 19 de dezembro. Contudo, o término do ano letivo está marcado para o dia 22 de dezembro.

As datas são importantes para que tanto alunos quanto pais e professores possam se planejar para o ano escolar que se aproxima. Clique aqui e confira o calendário.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista designação, terminou no dia 17 de janeiro. Os estudantes que foram relacionados na lista de designação deverão efetivar as matrículas diretamente nas unidades escolares apontadas no site da Matrícula Digital.

Também é possível efetivar a matrícula digitalmente no Painel do Aluno, fazendo upload dos documentos obrigatórios e assinando o requerimento de matrícula no Gov.br.