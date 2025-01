Convocados devem se inscrever até sexta-feira no curso técnico integrado

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Os candidatos selecionados na 1ª chamada do Exame de Seleção 2025 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) já podem realizar a matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. O prazo para a efetuação da matrícula vai até sexta-feira, 17, e o procedimento deve ser feito de forma on-line.

O processo de matrícula deve ser realizado pelo Sistema On-line de Matrícula, conforme as instruções do item 8 do edital de convocação. Para acessar o sistema, é necessário utilizar o login e a senha do Gov.br.

Entre os documentos exigidos para a matrícula estão o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente, um documento de identificação oficial com foto, uma foto recente (3x4 ou selfie), e a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). A lista completa de documentos pode ser consultada no edital.

Candidatos que não possuem acesso à internet podem realizar a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus do IFMS ao qual se inscreveram, respeitando os horários e endereços de atendimento das unidades.

Na primeira chamada, foram convocados os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis para cada campus, curso e turno, observando-se os critérios de cotas e a ordem de classificação. Nos cursos onde o número de inscritos foi menor que o número de vagas, todos os candidatos foram convocados para a matrícula.

Caso o candidato não envie os documentos corretos dentro do prazo, perderá o direito à vaga. Caso haja necessidade de complementação ou correção de documentos, a solicitação será feita por e-mail, enviado para o endereço cadastrado na inscrição.

Foram oferecidas 1.760 vagas em 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme o Edital nº 042/2024.

Nos cursos técnicos integrados, o estudante cursa os três anos do ensino médio enquanto realiza disciplinas específicas de um curso técnico. Ao final do curso, o aluno pode seguir diretamente para o mercado de trabalho ou ingressar em um curso superior.

Em caso de dúvidas ou para mais informações sobre o Exame de Seleção 2025, os candidatos podem entrar em contato com o IFMS pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.