Corumbá lança seleção de professores para programa de alfabetização

Professores selecionados serão convocados conforme a demanda / Renê Mácio, PMC

Os profissionais selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1,2 mil, sem prejuízo da carga horária do cargo já ocupado no município. A atuação ocorrerá em horários definidos pela SEMED, conforme a necessidade das unidades educacionais.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), abriu inscrições para o processo seletivo de professores da Educação Infantil que irão atuar como Formadores Municipais no PROLEEI-MS/UFMS, iniciativa vinculada ao Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A ação é realizada em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

As inscrições estão abertas entre os dias 9 e 11 de julho de 2025, até às 17h (horário local), e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: nucleoeisemed@gmail.com. Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no Anexo II do edital, publicado no DIOCORUMBÁ, edição nº 3.166, de 8 de julho de 2025, e enviá-la junto com os documentos exigidos.

O objetivo da seleção é fortalecer a atuação pedagógica na Educação Infantil da rede municipal, garantindo apoio técnico e formação continuada aos profissionais que atuam diretamente com o processo de alfabetização das crianças.

A SEMED reforça que os professores selecionados serão convocados conforme a demanda identificada nas escolas municipais, priorizando o aprimoramento das práticas de ensino e o alinhamento com as diretrizes do programa federal.

