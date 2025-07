CPNU 2025 já tem meio milhão de inscritos na primeira semana

Joel Rodrigues

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já registrou 500 mil inscritos apenas na primeira semana. O número ainda é preliminar, já que os interessados têm até o dia 20 de julho para realizar a inscrição. Na edição anterior, em 2024, o certame teve mais de 2,1 milhões de candidatos.

Idealizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o CPNU é um modelo de seleção unificada que reúne vagas para diferentes órgãos federais. A edição deste ano oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias: a primeira fase será em outubro e a segunda, em dezembro, em cidades de todo o país.

Conforme o ministério, 267.790 pessoas solicitaram isenção da taxa de inscrição. Dessas, 252.707 tiveram o pedido aceito pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso. As demais 15.083 solicitações (5,6%) foram negadas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FGV, que também é responsável pela aplicação das provas. Para quem não obteve isenção, o valor da taxa é de R$ 70, válido para todos os nove blocos temáticos. O pagamento deve ser feito até o dia 21 de julho.

Isenção e recursos

A relação dos pedidos de isenção deferidos foi divulgada nesta quinta-feira (10) e pode ser consultada na Página do Participante, por meio do login no portal Gov.br.

Candidatos que tiveram o pedido indeferido podem apresentar recurso até as 23h59 da próxima segunda-feira (14). Após esse prazo, novos recursos não serão aceitos.

Segundo o edital, o recurso deve ser acompanhado de documentação que comprove uma das seguintes condições:

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);

Doação de medula óssea reconhecida pelo Ministério da Saúde;

Ser estudante ou ex-estudante bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni);

Ser beneficiário ou ex-beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado final da análise dos pedidos de isenção será divulgado na sexta-feira (18).

