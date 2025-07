Cursinho UFMS abre 100 novas vagas e inscrições terminam em menos de uma semana

Divulgação/UFMS

Estão abertas as inscrições para 100 novas vagas do Cursinho UFMS 2025, com foco na preparação para o Enem, Vestibular e PASSE. As aulas são on-line, ao vivo e gravadas, e voltadas para alunos que já concluíram ou estão cursando o ensino médio.

O prazo para se inscrever termina no próximo domingo, 21 de julho, e os interessados devem se cadastrar no site cursinho.ufms.br.