Cursinhos populares têm até esta sexta para cadastrar coordenadores e professores

José Cruz/Agência Brasil

Os representantes dos 384 cursinhos populares gratuitos selecionados pela Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) têm até esta sexta-feira (4) para cadastrar os coordenadores e professores que serão beneficiados com bolsas do programa. Já o prazo para indicar os estudantes que receberão o auxílio permanência termina no sábado (5).

Apesar da obrigatoriedade do cadastro, o Ministério da Educação (MEC) reforça que os cursinhos que perderem o prazo ainda continuarão integrando a rede CPOP e poderão receber os recursos em uma próxima etapa, com novo cronograma.

Apoio a estudantes de baixa renda

Criada em março de 2025, a CPOP tem como foco oferecer suporte técnico e financeiro aos cursinhos populares que atendem estudantes em situação de vulnerabilidade social — com prioridade para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs).

Esses cursinhos, geralmente voltados à preparação para o Enem e outros vestibulares, recebem apoio do governo federal. A prioridade é para iniciativas sem fins lucrativos que não contam com financiamento público ou privado.

Recursos por turma

De acordo com o edital da primeira chamada pública da CPOP, cada cursinho selecionado receberá R$ 163,2 mil por turma. O valor cobre:

Bolsas de R$ 200 mensais para até 40 estudantes por turma, durante seis meses;

Auxílio financeiro para coordenadores e professores, por sete meses;

R$ 6 mil de apoio para atividades administrativas e técnicas;

Formação para gestores e educadores;

Materiais pedagógicos gratuitos voltados ao Enem e vestibulares.

Poderão receber a bolsa permanência estudantes cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo (R$ 1.518). A comprovação de baixa renda deve ser feita por meio do CadÚnico. Na ausência do registro, será aceita uma autodeclaração, com o compromisso de realizar a inscrição no CadÚnico posteriormente.

Plataforma para cadastro

O cadastro dos bolsistas deve ser realizado por meio da plataforma da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), conforme instruções enviadas por e-mail.

O passo a passo para o preenchimento das informações está disponível online e deve ser seguido rigorosamente para garantir o repasse das bolsas.