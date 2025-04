Cursos da UFMS de Aquidauana conquistam nota máxima no MEC

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

Os cursos de Pedagogia da Faculdade de Educação e de Licenciatura em Letras (Português e Inglês), do Câmpus de Aquidauana, juntamente com os cursos de Licenciatura em Geografia e História, do Câmpus de Três Lagoas, alcançaram a nota máxima nas avaliações realizadas pelo MEC (Ministério da Educação). Esse reconhecimento reflete a qualidade do ensino oferecido, com destaque para a estrutura pedagógica, o corpo docente e as condições de infraestrutura.

De acordo com Heloísa da Costa, diretora de Avaliação Institucional, o excelente desempenho é resultado da formação técnica e cidadã proporcionada aos alunos da universidade. "Vários cursos de licenciatura têm sido avaliados positivamente pelo MEC, o que demonstra a dedicação da UFMS em garantir uma formação de qualidade para futuros professores da Educação Básica", afirmou Heloísa.

Larissa Barcelos, diretora do Câmpus de Três Lagoas, destacou que a nota máxima é um reflexo do esforço coletivo e da colaboração de toda a comunidade universitária. "Esse reconhecimento é significativo, especialmente para os cursos de licenciatura, pois mostra que o Câmpus de Três Lagoas está formando professores capacitados para os desafios da educação e com potencial para fazer a diferença na sociedade", ressaltou.

A diretora da Faed, Milene Bartolomei, também comemorou o resultado, que ela acredita fortalecer a credibilidade do curso. "A obtenção da nota máxima é a materialização de um trabalho contínuo para oferecer uma formação pedagógica robusta e alinhada às necessidades da educação contemporânea", explicou.

O curso de Pedagogia da Faed, que em 2025 completa 44 anos, conta com 200 estudantes e 30 professores doutores. A coordenadora do curso, Raquel Quiles, celebrou o resultado e afirmou que a nota máxima reflete o compromisso da equipe acadêmica com a excelência. "Essa conquista é um reconhecimento do trabalho árduo de todos na Faed, desde a reformulação curricular até os investimentos em infraestrutura e tecnologia", disse Raquel.

O coordenador do curso de Licenciatura em História do CPTL, Andrey Martin, também expressou entusiasmo com a avaliação positiva, destacando o impacto da notícia na motivação dos alunos e docentes. "A nota máxima é um incentivo para continuar o trabalho de aproximação com a comunidade e para continuar oferecendo uma educação de qualidade", afirmou Martin.

No Câmpus de Coxim, Tiana Antunes, coordenadora da Licenciatura em Letras-Português, compartilhou o orgulho da equipe pela conquista. "A nota máxima é um reflexo do esforço coletivo e da dedicação dos nossos docentes, que se empenharam para garantir que nosso curso atendesse aos padrões exigidos pelo MEC", concluiu Tiana.

A obtenção da nota máxima nos cursos de licenciatura reafirma o compromisso da UFMS com a formação de professores de alta qualidade e com a excelência no ensino superior em Mato Grosso do Sul.