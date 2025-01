Dia Mundial da Educação Ambiental tem programação lúdica no Bioparque

Lara Miranda, Bioparque Pantanal

Um dos pilares do maior aquário de água do mundo é a educação ambiental, que explora e gera conexões práticas entre o meio ambiente e os visitantes. Em celebração ao Dia Mundial da Educação Ambiental, 29 de janeiro, o Bioparque Pantanal traz uma programação imersiva e de conscientização com brincadeiras, atividades pedagógicas e contação de história.

Além dos atrativos do circuito de aquários, a programação que acontecerá de terça a sábado oferece diversão e diálogo sobre sustentabilidade de forma lúdica para engajar todas as idades.

Bióloga e integrante do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), Thuany Valadares Rezende, destaca a importância do diálogo para a conscientização ambiental. “O NEA busca abordar temas ambientais e problemas socioambientais de forma a instigar reflexões e promover o diálogo com os visitantes. No caso das crianças, utilizamos uma abordagem lúdica para facilitar essa interação”.

O empreendimento se destaca como um dos principais pontos turísticos do Brasil. O Bioparque apresenta a biodiversidade por meio de tanques que abrigam espécies como a majestosa sucuri-verde Gaby Amarantos e os curiosos axolotes. Além disso, o local promove atividades no Museu Interativo da Biodiversidade (MIbio) e visitas guiadas e acessíveis para pessoas com deficiência, que oferecem uma experiência educativa e inclusiva para todos.

Para a diretora-geral do complexo de aquários, Maria Fernanda Balestieri, as ações práticas são fundamentais e refletem diretamente no desenvolvimento da criança.

“A Semana de Educação Ambiental no Bioparque Pantanal é um momento especial para reforçarmos o nosso compromisso com a preservação e o cuidado com a natureza. Nosso objetivo é conscientizar, inspirar e envolver visitantes em práticas sustentáveis, promovendo uma conexão mais profunda com a biodiversidade pantaneira. Acreditamos que a educação ambiental é a base para construirmos um futuro mais responsável e equilibrado para as próximas gerações”.

Para participar das atividades é necessário agendar a visita pelo site oficial.

Confira a programação

Terça-feira (28)

Horário: 10h e 15h

Contação de histórias: Por meio de uma linguagem lúdica e interativa, acontecerá no hall inferior a contação da história “De quem era o bercinho do camalote do Rio Paraguai”.

Local: Hall inferior

Quarta-feira (29)

Horário: 10h e 15h

Arte com folhas das árvores: Através da arte e artesanato, as crianças são convidadas a explorar as texturas que relatam a biodiversidade a partir da coleta de folhas do Parque das Nações Indígenas.

Local: Espaço NEA (Saída do tanque Neotrópico)

Quinta-feira (30)

Horário: 10h e 15h

Contação de histórias: A história "De quem era o bercinho do camalote do Rio Paraguai" será contada no hall inferior, com uma abordagem lúdica e interativa. A contação retratará a biodiversidade pantaneira de forma envolvente.

Local: Hall inferior

Sexta-feira (31)