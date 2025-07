Docente da UFMS de Aquidauana é homenageada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Professora Janete Rosa da Fonseca / Divulgação

A professora Janete Rosa da Fonseca, lotada no Curso de Pedagogia do Campus de Aquidauana, foi homenageada no dia 11 de julho de 2025 pela ALMT (Assembleia Legislativa de Mato Grosso). A cerimônia ocorreu em Cuiabá, onde a docente recebeu uma Moção de Aplauso em reconhecimento ao seu trabalho voltado à valorização da literatura.

Janete Rosa é escritora e representa o Estado de Mato Grosso do Sul na AJEB (Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil), pela AJEBMT (Coordenadoria de Mato Grosso). Por meio da entidade, já participou de feiras literárias internacionais, incluindo eventos no Peru e no Equador. Desde 2023, atua em diversas ações culturais com ênfase na promoção da literatura.

A homenagem destaca sua trajetória como incentivadora da produção literária e da cultura regional, com impacto tanto em nível nacional quanto internacional.

O Campus de Aquidauana, por meio de sua Direção, parabenizou a docente pela homenagem e ressaltou o orgulho de contar com uma profissional com tamanha dedicação à educação e à cultura.

