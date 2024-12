Educação profissional nas escolas de MS é destaque em encontro nacional de secretários

Consed

Terminou nesta sexta-feira (06) a 4ª Reunião Ordinária do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação). O evento reuniu, no Rio de Janeiro/RJ, lideranças educacionais de

todo o País para dois dias de diálogo sobre ações e iniciativas, visando consolidar políticas públicas que impactam na Educação Básica.

Como representante de Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Educação e vice-presidente do Conselho pela região Centro-Oeste, professor Hélio Daher, esteve acompanhado do coordenador de Educação Profissional da SED, Davi Santos, e do juiz da 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande, dr. Albino Coimbra Neto.

“Por aqui, tivemos a oportunidade, em dois momentos, de apresentar experiências exitosas já colocadas em prática na Rede Estadual de Ensino, como nosso modelo de Educação Profissional e a parceria com o TJMS para realização de reformas e manutenção das nossas escolas com o trabalho dos reeducandos do sistema prisional”, destacou o secretário.

Como parte da programação do evento, um dos destaques do primeiro dia foi a devolutiva do Grupo de Trabalho (GT) de Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase

nas iniciativas de Mato Grosso do Sul e Paraná.

“Para uma oferta alinhada às demandas econômicas dos municípios e regiões do Estado, MS implantou o Projeto Primeiro Passo, que propõe a articulação política e econômica entre os

representantes municipais e a SED, para definir as formações a serem oferecidas na Rede, considerando parcerias com outras instituições de ensino, credenciadas para a execução dos

itinerários formativos profissionais”, disse o coordenador Davi Santos.

Ainda no primeiro dia, os debates abordaram o reajuste do piso salarial dos professores, a proposta do concurso unificado de professores e programa frequência escolar. Já o Programa Busca Ativa Escolar, apresentado pelo Unicef, compartilhou histórias de vida de alunos que superaram barreiras para se manterem na escola.

O segundo dia foi marcado por discussões estratégicas sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), lideradas por Manuel Palácios, presidente do INEP. A agenda também incluiu a visão geral dos programas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), destacando a integração entre ensino técnico e demandas do mercado de trabalho.

Uma das iniciativas destacadas foi a experiência do Mato Grosso do Sul, que promove reformas escolares realizadas por detentos, proporcionando reintegração social e melhorias na infraestrutura educacional. A apresentação, conduzida pelo juiz Albino Coimbra Neto, mostrou como a educação pode ser um caminho transformador em diversas frentes.

O trabalho apresentado foi referente ao projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade”, iniciativa que alia a reintegração social de detentos à melhoria da infraestrutura escolar. A ação envolve a mão de obra prisional e recursos financeiros provenientes do desconto de 10% nos salários dos detentos que trabalham, via convênios estabelecidos em Campo Grande.

O valor arrecadado é destinado à compra de materiais para as reformas, tornando os presos responsáveis pela revitalização de escolas públicas. Além de contribuir para a educação, a iniciativa serve como um modelo eficiente para o sistema prisional, promovendo capacitação profissional e reintegração social.

“As ações apresentadas por aqui são alguns dos modelos de sucesso da nossa rede e que poderão inspirar outras a terem o mesmo êxito na qualidade da oferta do ensino e da aprendizagem que tivemos na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul”, finalizou o secretário Hélio Daher.