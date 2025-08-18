Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:49

Educação

EJA abre inscrições para jovens e adultos em Nioaque

Inscrições seguem até setembro

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 16:58

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A Escola Guilherme Corrêa da Silva, em Nioaque, está com inscrições abertas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), voltada a pessoas com 15 anos ou mais que ainda não concluíram o ensino fundamental.

Os interessados podem se inscrever de terça-feira, 19 de agosto, até 19 de setembro, diretamente na escola, localizada na Rua Coronel Juvêncio, 1050, próximo ao quartel.

A iniciativa oferece a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances no mercado de trabalho.

