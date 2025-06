Encceja Exterior: inscrições seguem até sexta-feira

Divulgação/ MEC

Podem participar jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada, desde que tenham no mínimo 15 anos (ensino fundamental) ou 18 anos (ensino médio) na data da prova. Durante o cadastro, o candidato deve escolher as áreas de conhecimento que deseja ser avaliado.

Brasileiros que moram no exterior e desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio têm até sexta-feira (27), às 23h59 (horário de Brasília), para se inscrever no Encceja Exterior 2025. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Inep.

A edição também garante atendimento especializado a participantes com deficiência, gestantes, lactantes ou com outras condições. Travestis, transexuais e pessoas transgênero podem solicitar o uso do nome social.

As provas do Encceja Exterior serão aplicadas no dia 28 de setembro em cidades como Frankfurt, Nova Iorque, Lisboa, Paris, Roma, Tóquio e outras capitais com presença consular. Os exames ocorrem em dois turnos — manhã e tarde — e incluem provas objetivas com 30 questões cada, além de uma redação.

Aqueles privados de liberdade no exterior farão o exame entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, sob responsabilidade dos consulados brasileiros.

O Encceja permite que brasileiros no exterior retomem os estudos de forma oficial e reconhecida, com base em uma avaliação gratuita, organizada pelo Inep em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

