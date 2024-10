Enem 2024: Entenda como a nota do exame é calculada

Cartilha do estudante está disponível / Paulo Pinto/ Agência Brasil

Falta menos de um mês para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro. Para os participantes compreenderem o cálculo das notas no exame, o Ministério da Educação (MEC) — por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — explica como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI): metodologia decálculopara pontuação das 180 questões objetivas que compõem o Enem. Também será explicada a análise da redação, que considera os critérios e as competências estabelecidas no documento “A Redação – Cartilha do Participante”.

A TRI (Teoria de Resposta ao Item) é um conjuntodemodelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidadedeo participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões.

Para determinar os valores dos parâmetros “a”, “b” e “c” de milhares de itens e possibilitar a montagem das provas, de modo a garantir a comparabilidade entre as edições do Enem, o Inep realizou vários pré-testes a nível nacional. Esse processo permitiu estabelecer uma conexão entre as diversas edições do Enem, incluindo a de 2024. Com isso, a autarquia montou um banco de itens específico para cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas no exame.

Cálculo das notas e proficiência

A TRI não leva em conta apenas o número de acertos, mas também a coerência das respostas ao conjunto de questões. Na prática, espera-se que os participantes que acertaram as questões difíceis também acertem as questões fáceis. Isso porque, teoricamente, habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples.

Em contrapartida, a TRI também aponta que um inscrito com um número de acertos elevado terá pontuação alta, enquanto um participante com poucos acertos terá nota baixa.

Cartilha da redação do Enem 2024

Para esclarecer dúvidas dos participantes quanto às competências cobradas para uma boa redação, o Inep disponibilizou, em seu portal, o documento “A Redação do Enem 2024 – Cartilha do Participante”. O material traz informações sobre a matriz de referência da prova e apresenta amostras comentadas de textos que receberam pontuação máxima (1000 pontos) no Enem 2023.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

*Com informações da Agência Gov.