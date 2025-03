Enem: candidato deve justificar ausÃªncias anteriores para ter isenÃ§Ã£o

Agência Brasil

Os candidatos que não compareceram aos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 precisam justificar sua ausência para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. O período para esse procedimento será de 14 a 25 de abril, encerrando-se às 23h59 do último dia.

De acordo com o edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Diário Oficial da União (DOU), a justificativa de ausência e o pedido de isenção devem ser realizados exclusivamente online, por meio da página do participante do exame, utilizando CPF e login único do portal Gov.br.

Caso o candidato tenha esquecido sua senha de acesso, poderá recuperá-la seguindo as instruções da plataforma. O Inep esclarece que não será possível justificar a ausência no Enem 2024 sem solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025.

Documentação necessária

O Inep estabeleceu critérios para a justificativa de ausência nos dias das provas regulares (3 e 10 de novembro de 2024) ou nas datas de reaplicação (10 e 11 de dezembro de 2024). Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis. Os documentos aceitos incluem:

Assalto/Furto: Boletim de ocorrência com nome completo e CPF ou RG do candidato, detalhando o ocorrido.

Acidente de trânsito: Boletim de ocorrência que descreva o acidente antes das 13h dos dias de prova.

Casamento/União estável: Certidão de casamento ou contrato de união estável assinado na data correspondente.

Falecimento de familiar: Certidão de óbito de cônjuge, companheiro, pais, avós, irmãos, filhos ou enteados, acompanhada de comprovação do parentesco.

Maternidade/Paternidade: Certidão de nascimento ou adoção do filho.

Mudança de domicílio para acompanhamento de familiar: Documento que comprove a necessidade da mudança entre 8 de junho e 12 de dezembro de 2024.

Privação de liberdade: Mandado de prisão com nome do candidato nos dias do exame.

Emergência médica ou odontológica: Atestado médico ou odontológico com CID, CRM e assinatura do profissional.

Acompanhamento de familiar hospitalizado: Atestado médico que comprove a necessidade de acompanhamento.

Trabalho: Declaração assinada pelo empregador com CNPJ da empresa.

Intercâmbio acadêmico: Documento da instituição de ensino internacional, assinado e em língua portuguesa.

Atividade escolar: Declaração comprovando participação em evento educacional no Brasil ou no exterior.

O Inep alerta que a falsificação de informações para obtenção da isenção poderá resultar na eliminação do candidato do Enem 2025 e na obrigação de ressarcimento do valor da taxa de inscrição.

Critérios para Isenção da Taxa

Terão direito à gratuidade da taxa de inscrição no Enem 2025 os candidatos que se encaixarem em pelo menos um dos critérios abaixo:

Estar matriculado na terceira série do ensino médio em escola pública em 2025;

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Fazer parte de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal;

Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Calendário

Os prazos definidos para o processo de justificativa de ausência e solicitação de isenção são:

14 a 25 de abril: Período para solicitação da isenção da taxa e justificativa de ausência;

12 de maio: Divulgação dos resultados das solicitações;

12 a 16 de maio: Período para interposição de recursos;

22 de maio: Resultado dos recursos.

Caso a solicitação de isenção ou justificativa de ausência seja negada, o candidato deverá se inscrever no Enem 2025 dentro do período estipulado pelo MEC e efetuar o pagamento da taxa de inscrição para garantir sua participação no exame.