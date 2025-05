Enem: prazo para recurso de isenção da taxa de inscrição termina hoje

Termina às 23h59 desta sexta-feira (16) o prazo para os participantes do Enem 2025 entrarem com recurso contra a negativa do pedido de isenção da taxa de inscrição, divulgada pelo Inep. O mesmo vale para quem teve a justificativa de ausência nas provas do Enem 2024 recusada.

Os recursos devem ser enviados exclusivamente pela Página do Participante do Enem, com nova documentação comprobatória. Os arquivos precisam estar nos formatos PDF, PNG ou JPG, com até 2 MB. Documentos autodeclaratórios ou assinados por terceiros não serão aceitos.

Tem direito à isenção da taxa quem:

Está matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública;

Cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com inscrição no CadÚnico e renda familiar de até três salários mínimos (ou per capita de até meio salário mínimo);

Participa do programa Pé-de-Meia.

Em caso de informações falsas, o participante será eliminado do exame e poderá ter que ressarcir os custos à União.

No caso do recurso por ausência no Enem 2024, é necessário comprovar motivos como problemas de saúde, acidente, assalto ou falecimento na família.

O resultado final da análise dos recursos será divulgado no dia 22 de maio. Quem tiver o recurso negado deverá pagar a taxa de inscrição entre os dias 26 de maio e 6 de junho. As provas do Enem 2025 serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

