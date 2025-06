Enxadristas de Anastácio são campeões e vice em duas categorias do Estadual

Delegação de enxadristas do município de Anastácio conseguiu boas colocações na primeira etapa do Estadual de Xadrez (Foto Divulgação)

A julgar pelos resultados do último dia do mês de maio, dia 31, deste ano, o calor humano festivo poderá aquecer o inverno iminente. Muita alegria reina na comemoração dos títulos conquistados pelos enxadristas de Anastácio, ao participarem da primeira etapa do Campeonato Estadual, realizada sábado (31), em Campo Grande, a Capital do Estado.

A enxadrista Sophia Eduarda Pariz da Silva, da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, foi campeã na categoria Sub 08; e Adryan Ribeiro dos Santos, da escola Estadual Cívico-Militar Maria Corrêa Dias, foi Vice-Campeão na categoria Sub 12 masculino.