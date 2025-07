Escola Cívico-Militar abre matrículas para Curso Normal Médio

Escola Civico-Militar de Anastácio / Arquivo/ O Pantaneiro

A Administração Municipal de Anastácio anunciou a abertura das matrículas para o Curso Normal Médio da Escola Estadual Cívico-Militar Maria Corrêa Dias. Com duração de 1 ano e meio, a formação técnica será oferecida no período noturno, favorecendo a participação de estudantes que trabalham durante o dia.

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Médio, o curso oferece habilitação profissional para atuação na área da educação, com foco na formação de professores para os primeiros anos do ensino fundamental e na educação infantil.

A proposta busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, especialmente para quem já atua no setor educacional, como é o caso de trabalhadores do Materno Infantil que desejam aprimorar sua formação pedagógica.

Confira o cronograma:

Pré-matrícula: de 12 a 25 de setembro

Matrícula: de 2 a 8 de outubro

Início das aulas: 24 de outubro

