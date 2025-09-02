Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 22:16

Educação

Escola Cívico-Militar Teodoro Rondon realiza formatura do prêmio 'Aluno Destaque'

Durante o evento, medalhas e certificados foram entregues aos alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 17:35

Ação de incentivo em Anastácio / Divulgação

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira (2) a solenidade de formatura e entrega da premiação “Aluno Destaque”, na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon.

Durante o evento, medalhas e certificados foram entregues aos alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, como forma de reconhecimento ao esforço, dedicação e bom desempenho escolar.

A cerimônia contou com a presença dos secretários Vera Terra (Educação) e Luizinho Abdalla (Esporte), além dos comandantes Ten. Cel. William do Nascimento (7º BPM) e Cap. Doval Garcia (2ª Cia da PM), destacando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos estudantes e o incentivo à educação de qualidade no município.

