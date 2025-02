Escola Estadual oferece curso gratuito de idiomas em Miranda

Sala de aula / Divulgação/ Governo de MS

A Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, localizada no município de Miranda, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Idiomas Aplicados a Contextos Profissionais nas modalidades de Inglês e Espanhol. O objetivo é qualificar os participantes e ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho.

O curso é oferecido pela Rede Estadual de Ensino e conta com aulas interativas online, além de dois encontros presenciais por semana. A iniciativa visa atender a demanda por profissionais com conhecimentos em idiomas, contribuindo para o crescimento da carreira dos alunos.

As pré-matrículas já estão abertas e podem ser realizadas de forma online neste link.