Escola homenageia jornal O Pantaneiro pelos 60 anos analisando notícias com estudantes

Professoras idealizaram e executaram projeto para trabalhar o gênero textual jornalístico em escola do Distrito de Camisão (Foto Divulgação)

Uma aula diferente quebrou a rotina escolar dos estudantes do 7° e 8º anos da Escola Municipal Franklin Cassiano, localizada no Distrito de Camisão, em Aquidauana/MS.

Para trabalhar o gênero textual jornalístico, com ênfase ao Jornal impresso, as professoras Lidiane Estigarribia e Dayely Aguilera, idealizaram e executaram um projeto didático envolvendo cerca de 24 estudantes.

Eles pesquisaram órgãos de imprensa de Aquidauana e escolheram o Jornal Impresso O Pantaneiro para analisar notícias. Encontraram reciprocidade da diretoria do semanário e receberam exemplares para estudar em sala de aula.

Estudantes analisaram notícias do Jornal O Pantaneiro, muitos dos quais tiveram contato com jornal impresso pela primeira vez (Foto Divulgação)

Coincidentemente, a manchete foi da trágica ocorrência onde uma onça-pintada atacou e matou o pantaneiro Jorge Ávalos, o Jorginho, no feriado do dia 21 de abril deste ano, na pousada da região do Touro Morto, em Aquidauana.

A notícia impactou os estudantes e muitos lembraram que o pai já havia tido contato com Jorginho, uma pessoa muito conhecida no Distrito de Camisão. “O jornal trouxe diversas outras notícias que os estudantes tiveram conhecimento e selecionaram várias delas para fazer parte de um painel, montado por eles, em exposição no pátio da Escola”, informa a diretora Ana Fábia Damasceno Silva Brunet.

Eles puderam manusear, pela primeira vez, um Jornal Impresso. Ficaram surpresos e, ao mesmo tempo, empolgados com a novidade. Quanto ao resultado do projeto, “a avaliação foi muito positiva, porque, além de apresentar o material, os estudantes desenvolveram uma leitura prazerosa e desafiadora”, conclui a diretora.

Estudantes dos 7º e 8º ano participaram do projeto e montaram painel com diversas notícias do Jornal O Pantaneiro impresso (Foto Divulgação)

Eles também conheceram um pouco da história do Jornal O Pantaneiro e prestaram homenagem aos 60 anos de sua existência, através de um vídeo gravado pelo aluno Paulo Eduardo Vargas Silverio, do 7° ano.

A Escola Municipal Franklin Cassiano possui 76 anos de existência, atende 95 alunos e a diretora Ana Fábia Damasceno Silva Brunet, está na direção desde o ano de 2022.