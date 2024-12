Escola Indígena Francisco Farias realiza noite de formatura e emociona pais e alunos

Gabriela Bernardes

Na noite de ontem (19), a Escola Municipal Indígena Francisco Farias, localizada na aldeia Água Branca, realizou a cerimônia de formatura para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II.

A solenidade aconteceu na quadra esportiva da aldeia e foi marcada de alegria, despedida, emoção e homenagens. Ao adentrarem a quadra acompanhados de seus padrinhos, os formandos foram calorosamente recepcionados por familiares, professores, pela secretária de Educação – Luzia Cunha, diretora da escola – Denise Francisco Augusto da Silva, coordenadora pedagógica – Regiane Estevão Tiago, pelo cacique – Julison Farias e pelo vereador eleito – Fred Frank Lili.

A secretária de educação, Luzia Cunha ao se pronunciar disse: “trago o cumprimento especial do prefeito Odilon. Uma alegria vermos o quanto a educação indígena evoluiu, na gestão do prefeito Odilon, vocês têm contribuído muito para as conquistas do município no que tange a educação e uma delas é a nossa nota no IDEB. Assim sendo, celebrar com vocês esta formatura é motivo de orgulho, estamos muito felizes!”.

A diretora Denise Francisco agradeceu a presença de todos e voltando-se para os formandos enfatizou: “vocês se despedem da nossa escola, mas vão ficar para sempre em nossos corações, porque a gente viu vocês crescerem. Sigam firme nos estudos e quando precisarem, saibam que estaremos sempre prontos para somar.”.

Encerrando as falas das autoridades, o cacique da aldeia Água Branca – Julison Farias reforçou: “a educação vem para formar grandes profissionais. Continuem estudando e acreditando que são capazes de ser o que tanto sonham. Sintam-se encorajados para seguir estudando. Sucesso!”.