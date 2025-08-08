Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 20:18

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

Obras já começaram e alunos foram realocados

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 19:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Escola Municipal Irmã Dulce / Ilustrativa/Google Maps

A Escola Municipal Irmã Dulce já está passando por obras de reforma e ampliação, conforme anunciado pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (8), durante a assinatura da ordem de serviço realizada no Gabinete do Prefeito. O investimento é de quase R$ 1 milhão, com recursos próprios do município.

A obra tem como objetivo modernizar a estrutura física da unidade, tornando o espaço mais acessível, seguro e confortável para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Entre as melhorias previstas estão adequações nos ambientes internos e externos, ampliando a funcionalidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela escola.

Para não comprometer o andamento do ano letivo, os alunos foram temporariamente transferidos para um imóvel alugado no centro da cidade, onde permanecerão enquanto as obras estiverem em andamento.

A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos vereadores Manoel Luiz e João Macalé, além de outras autoridades locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Educação

Fies convoca candidatos da lista de espera para o segundo semestre

Educação

Plano Nacional de Educação é debatido em seminário na ALEMS

Eventos na Casa de Leis são abertos ao público

Educação

Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 5ª parcela

Publicidade

Educação

Educação profissional tem 41 mil alunos matriculados em MS

ÚLTIMAS

Evento

Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade

Luto

Ícone do samba: Morre Arlindo Cruz aos 66 anos no Rio de Janeiro

Família usou as redes sociais para confirmar a morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo