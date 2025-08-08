Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

Obras já começaram e alunos foram realocados
Escola Municipal Irmã Dulce / Ilustrativa/Google Maps
A Escola Municipal Irmã Dulce já está passando por obras de reforma e ampliação, conforme anunciado pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (8), durante a assinatura da ordem de serviço realizada no Gabinete do Prefeito. O investimento é de quase R$ 1 milhão, com recursos próprios do município.
A obra tem como objetivo modernizar a estrutura física da unidade, tornando o espaço mais acessível, seguro e confortável para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Entre as melhorias previstas estão adequações nos ambientes internos e externos, ampliando a funcionalidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela escola.
Para não comprometer o andamento do ano letivo, os alunos foram temporariamente transferidos para um imóvel alugado no centro da cidade, onde permanecerão enquanto as obras estiverem em andamento.
A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos vereadores Manoel Luiz e João Macalé, além de outras autoridades locais.
