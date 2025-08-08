Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

Escola Municipal Irmã Dulce / Ilustrativa/Google Maps

A Escola Municipal Irmã Dulce já está passando por obras de reforma e ampliação, conforme anunciado pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (8), durante a assinatura da ordem de serviço realizada no Gabinete do Prefeito. O investimento é de quase R$ 1 milhão, com recursos próprios do município.

A obra tem como objetivo modernizar a estrutura física da unidade, tornando o espaço mais acessível, seguro e confortável para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Entre as melhorias previstas estão adequações nos ambientes internos e externos, ampliando a funcionalidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela escola.

Para não comprometer o andamento do ano letivo, os alunos foram temporariamente transferidos para um imóvel alugado no centro da cidade, onde permanecerão enquanto as obras estiverem em andamento.

A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos vereadores Manoel Luiz e João Macalé, além de outras autoridades locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!