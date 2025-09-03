Escola rural de Corumbá é finalista do Prêmio Escola Destaque

Escola Municipal Rural Paiolzinho / Divulgação

A Escola Municipal Rural Paiolzinho, localizada na zona rural de Corumbá, foi anunciada nesta quarta-feira, 3, como uma das 30 finalistas do Prêmio Escola Destaque, promovido pelo Programa MS Alfabetiza — uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com instituições educacionais.

O anúncio aconteceu durante uma live transmitida pela TV Educativa, que contou com a presença do secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, e da presidente da Undime/MS, professora Silvia Freire.

O prêmio tem como objetivo reconhecer o trabalho de escolas públicas que se destacam na alfabetização de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com base em indicadores de aprendizagem, práticas pedagógicas e comprometimento da comunidade escolar.

A secretária municipal de Educação de Corumbá, Mabel Sahib, celebrou a conquista com entusiasmo:

“Essa conquista é resultado do trabalho e dedicação de professores, gestores, estudantes e famílias, que todos os dias se empenham para garantir uma educação de qualidade em nossa rede municipal.”

As escolas vencedoras do Prêmio Escola Destaque serão conhecidas em cerimônia oficial promovida pelo Governo do Estado nas próximas semanas.

