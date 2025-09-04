Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 11:50

Prêmio Escola Destaque

Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza

O anúncio aconteceu em live transmitida pelo canal da TV Educativa

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 09:14

Escola Paiolzinho, em Corumbá / PMC

A Escola Municipal Rural Paiolzinho, em Corumbá, foi anunciada como uma das 30 finalistas do Prêmio Escola Destaque – Programa MS Alfabetiza, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul e entidades parceiras.

O anúncio aconteceu em live transmitida pelo canal da TV Educativa, com a presença do secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, e da presidente da Undime/MS, professora Silvia Freire.

“Essa conquista é resultado do trabalho e dedicação de professores, gestores, estudantes e famílias, que todos os dias se empenham para garantir uma educação de qualidade em nossa rede municipal”, disse a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib.

