Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza

O anúncio aconteceu em live transmitida pelo canal da TV Educativa
Escola Paiolzinho, em Corumbá / PMC
A Escola Municipal Rural Paiolzinho, em Corumbá, foi anunciada como uma das 30 finalistas do Prêmio Escola Destaque – Programa MS Alfabetiza, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul e entidades parceiras.
O anúncio aconteceu em live transmitida pelo canal da TV Educativa, com a presença do secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, e da presidente da Undime/MS, professora Silvia Freire.
“Essa conquista é resultado do trabalho e dedicação de professores, gestores, estudantes e famílias, que todos os dias se empenham para garantir uma educação de qualidade em nossa rede municipal”, disse a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib.
