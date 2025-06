Acúmulo de bolsas é liberado pelo MEC

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A nova norma também permite que a bolsa permanência do Prouni seja acumulada com auxílios ou bolsas acadêmicas ofertadas pelas próprias instituições de ensino superior, ampliando o apoio à permanência e conclusão dos estudos por alunos em situação de vulnerabilidade.

Estudantes beneficiários da Bolsa Permanência do Programa Universidade para Todos (PBP Prouni) agora poderão acumular o auxílio com outros incentivos financeiro-educacionais oferecidos pelo governo federal, como o programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A medida foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria nº 412/2025, publicada na última semana.

Voltado a estudantes de graduação nas instituições federais de ensino superior, o Programa Bolsa Permanência tem como público prioritário indígenas e quilombolas, com objetivo de promover a equidade no acesso e na conclusão do ensino superior. O PBP Prouni, por sua vez, oferece R$ 700 mensais aos bolsistas integrais do Prouni com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa — o equivalente a R$ 2.277 em 2025.

Entre os programas que poderão ser acumulados com o benefício está o Pé-de-Meia Licenciaturas, voltado a estudantes de cursos presenciais de licenciatura com nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem. O incentivo mensal é de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente e R$ 350 são destinados à poupança, liberados apenas após o egresso ingressar na rede pública de ensino.

Com a mudança, o MEC busca ampliar as possibilidades de permanência dos estudantes mais vulneráveis, assegurando condições financeiras mais adequadas para que possam concluir sua formação e contribuir com a educação pública do país.

