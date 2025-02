Exame Nacional de Acesso do IFMS acontece no domingo

Unidade IFMS / IFMS

O Exame Nacional de Acesso (ENA) ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), mestrado ofertado em rede em todo o país, será aplicado no domingo (23).

Em Campo Grande, o curso é oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com 16 vagas para 2025.

Os candidatos que tiveram as inscrições homologadas farão a prova no Campus Campo Grande do IFMS, localizado na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio.

Os portões serão abertos às 12 horas e fechados, impreterivelmente, às 12h45 (horário de Mato Grosso do Sul). A prova terá início às 13 horas e duração máxima de quatro horas.

Os candidatos deverão levar um documento de identificação oficial original com foto e caneta esferográfica de tinta preta (uma ou mais). Durante a aplicação da prova, não será permitido portar eletrônicos de qualquer natureza, tais como celulares (ligados ou não) e relógios (incluindo smartwatches).

O Exame Nacional de Acesso tem 50 questões de múltipla escolha que abordam temas como bases conceituais e históricas da Educação Profissional e Tecnológica; metodologias de pesquisa; e teorias e práticas de ensino e aprendizagem.

Os candidatos poderão deixar a sala após uma hora de prova, mas caderno de provas só poderá ser levado a partir de duas horas do início da aplicação.

A previsão é que o gabarito seja divulgado na segunda-feira, 24. O resultado final do processo seletivo está previsto para 18 de março, com matrículas e bancas para verificação de cotas entre os dias 19 de março e 3 de abril. As aulas começam no dia 4 de abril.

O cronograma completo e o edital com a oferta de vagas do ProfEPT para 2025 constam na página da seleção.

Em caso de dúvida sobre o edital, o contato com a coordenação é o e-mail profept@ifms.edu.br.

Curso - No IFMS, as aulas do ProfEPT são ministradas no Campus Campo Grande, sempre às segundas-feiras nos períodos matutino e vespertino.

Os matriculados no mestrado profissional devem escolher uma das linhas de pesquisa do programa:

Linha 1 - Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica;

Linha 2 - Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica.

