Exposições "UFMS 45 Anos" e "Além dos Olhos" chegam a Aquidauana

Exposição aberta ao público

As exposições "UFMS 45 Anos" e "UFMS Além dos Olhos" estão em exibição nos Câmpus de Aquidauana e Pantanal (CPan), trazendo à tona momentos históricos da Universidade e as fotografias selecionadas no concurso para o calendário institucional de 2025. As mostras estarão abertas para visitação até 9 de outubro, no Bloco B da Unidade 2 do CPaq e na Unidade 1 do CPan.

A exposição "UFMS 45 Anos", elaborada pela Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom), é apresentada em formato de linha do tempo. Ela reúne informações, curiosidades e eventos significativos da trajetória da Universidade, incluindo uma seção dedicada à história de cada câmpus. As imagens e dados expostos resultam de um trabalho de resgate do acervo institucional promovido pelo Arquivo Central desde 2019.

Já a mostra "UFMS Além dos Olhos" faz sua estreia nos câmpus neste ano. Organizada pela Agecom, essa exposição itinerante e o correspondente concurso fotográfico permitem que alunos e funcionários expressem sua criatividade ao registrar o cotidiano da Universidade.

Camilo Henrique Silva, diretor em exercício do CPan, enfatiza a relevância do conhecimento histórico. “Como dizia o filósofo George Santayana, ‘aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo’. Por isso, é fundamental conhecer e celebrar nossa história, o que contribui para a evolução e a qualidade do ensino, pesquisa e extensão na nossa Instituição. Essa valorização da história renova o orgulho e a satisfação de ser parte do Câmpus do Pantanal”, afirma.

Ele também destaca a importância das exposições. “A mostra 'UFMS Além dos Olhos' e suas imagens históricas mostram como a Instituição impacta a vida das pessoas, servindo como um espaço para formação profissional e desenvolvimento pessoal. É uma chance valiosa para a comunidade universitária refletir sobre seu passado, compreender o presente e vislumbrar o futuro da UFMS”, completa.

Por fim, o diretor convida todos a participar dessa celebração dos 45 anos da Universidade, relembrando feitos históricos e comemorando conquistas. “Que possamos juntos projetar os próximos 45 anos dessa Universidade pública e de qualidade, formando profissionais capacitados e comprometidos com uma sociedade mais humana e inclusiva”, conclui.