Festival Varilux de Cinema Francês oferece exibição virtual na UFMS

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

O Festival Varilux de Cinema Francês realizará uma exibição virtual aberta a toda a comunidade universitária da UFMS na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, às 20h. A atividade, promovida pela Secretaria de Relações Internacionais da Agência de Internacionalização e Inovação (Aginova), apresentará o filme 1874, o nascimento do impressionismo, por meio de uma plataforma digital, destinada a estudantes, professores, técnicos-administrativos e colaboradores de todos os câmpus.

Em sua 15ª edição, o Festival Varilux leva a cinematografia francesa para o Brasil, com o intuito de promover a aproximação da comunidade brasileira com a cultura e a língua francesa.

Dirigido por Julien Johan e Hugues Nancy, o filme retrata os primórdios do movimento impressionista, destacando artistas como Monet, Renoir e Degas. "O filme é uma excelente oportunidade para compreender melhor a cultura francesa, pois o Impressionismo é um movimento artístico fundamental para a história da França, simbolizando inovação e ruptura com tradições. Além disso, ele oferece um panorama do contexto social e histórico da França do século 19, o que possibilita uma visão mais profunda da sociedade francesa da época. Após a exibição, faremos uma conversa sobre esses temas", explica Loïc Lê Morvan, professor assistente de francês na UFMS e coordenador do projeto.

A exibição será realizada na versão original em francês, com legendas em português, e a conversa subsequente acontecerá em português. "Todos são bem-vindos a participar", reforça o professor.

Para acessar o link da exibição e obter mais informações sobre o evento, os interessados devem consultar a página oficial do evento.